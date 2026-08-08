खिलाड़ियों की चोट से परेशान BCCI, सचिव सैकिया करेंगे COE का दौरा, वीवीएस लक्ष्मण की होगी मुलाकात

हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और आकाश दीप अलग-अलग चोटों की वजह से सीओई में रिहैब कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी भी इंजरी की वजह से सीओई में हैं। सीओई की स्पोर्ट्स साइंस टीम दबाव में काम कर रही है। 2025 की शुरुआत में नितिन पटेल के जाने के बाद से कोई परमानेंट स्पोर्ट्स साइंस हेड नहीं है।