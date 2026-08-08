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खिलाड़ियों की चोट से परेशान BCCI, सचिव सैकिया करेंगे COE का दौरा, वीवीएस लक्ष्मण की होगी मुलाकात

श्रीलंका दौरे से पहले चोटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया बेंगलुरु में क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण से मिलेंगे।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 08, 2026

IND vs ZIM T20Is

जिम्‍बाब्‍वे दौरे के लिए भारत के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्‍मण। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

BCCI secretary Devajit Saikia will meet VVS Laxman: भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की इंजरी की समस्या लगातार बढ़ रही है। इस सिलसिले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया रविवार को बेंगलुरु में क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण से मिलेंगे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम का जायजा लेंगे।

चोटों की स्थिति का जायजा लेंगे सैकिया

बीसीसीआई सचिव सैकिया पहले से ही बेंगलुरु में हैं। वे वीवीएस लक्ष्मण के साथ मीटिंग करके चोटों की स्थिति का जायजा लेंगे। अभी यह पता नहीं चला है कि हेड कोच गौतम गंभीर या मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं।

बुमराह को पूरी तरह फिट होने में अभी भी समय लगेगा

यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब शुरू में उम्मीद थी कि बुमराह और सुदर्शन दोनों कम से कम एक टेस्ट मैच के लिए फिट हो जाएंगे। लेकिन मेडिकल जांच से पता चला है कि बुमराह को पूरी तरह फिट होने में अभी भी समय लगेगा, जबकि सुदर्शन के दाहिने पैर के अंगूठे में दर्द बना हुआ है।

रविवार की हाई-लेवल मीटिंग का मकसद आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से पहले बड़े खिलाड़ियों के लिए आसानी से ठीक होने के रास्ते तय करना हो सकता है। यह भी समझा जाता है कि पुरुषों के सेट-अप में बार-बार होने वाली चोटों की चिंताओं को दूर करने के लिए रविवार को सीओई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है।

इंजरी की वजह से बुमराह सीरीज से बाहर हो

श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज साई सुदर्शन को मिस करेगी। इंजरी की वजह से बुमराह सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि सुदर्शन पहले टेस्ट से बाहर हैं और दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना न के बराबर है।

हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और आकाश दीप अलग-अलग चोटों की वजह से सीओई में रिहैब कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी भी इंजरी की वजह से सीओई में हैं। सीओई की स्पोर्ट्स साइंस टीम दबाव में काम कर रही है। 2025 की शुरुआत में नितिन पटेल के जाने के बाद से कोई परमानेंट स्पोर्ट्स साइंस हेड नहीं है।

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Jemimah Rodrigues

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Updated on:

08 Aug 2026 09:18 pm

Published on:

08 Aug 2026 09:18 pm

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