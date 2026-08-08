रुतुराज गायकवाड़ (फोटो- IANS)
Jake Libby breaks Ruturaj Gaikwad record: वॉरसेस्टरशायर के कप्तान जेक लिब्बी ने लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह भारतीय बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़कर लिस्ट एक क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत के साथ रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस इंग्लिश खिलाड़ी ने ससेक्स के खिलाफ नाबाद 109 रन की पारी है, जो उनकी लगातार तीसरी सेंचुरी है। इसके साथ ही उनका औसत 61.4 पर पहुंच गया है। लिब्बी के अब इस फॉर्मेट में 56 मैचों के बाद 2,456 लिस्ट-ए रन हैं, जिसमें छह शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं।
वॉर्सेस्टरशायर के कप्तान ने ससेक्स के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलते हुए 96 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाए। जब उनकी टीम 334 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर रही थी। उनके हालिया फॉर्म को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि लिब्बी ने इस स्पर्धा में अपनी पिछली तीन पारियों में 109-109 रन बनाए हैं। उनकी शानदार पारी मिडलसेक्स के खिलाफ नाबाद 109 रन से शुरू हुई, जिससे वॉर्सेस्टरशायर ने 294 रन के लक्ष्य का पीछा किया। इसके बाद उन्होंने एसेक्स के खिलाफ भी 109 रन ही बनाए, हालांकि इस मैच में उनकी टीम 377 के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी।
लिब्बी ने अब ससेक्स के खिलाफ नाबाद 109 रन की पारी खेलते हुए अपने लिस्ट ए औसत को 56 मैचों के बाद 61.4 कर दिया। इससे पहले रुतुराज गायकवाड़ 58.61 के औसत के साथ शीर्ष पर थे। गायकवाड़ 104 लिस्ट ए मैचों की 100 पारियों में 5334 रन बना चुके हैं। सैम हेन 58.18 के औसत के साथ तीसरे पायदान पर हैं, उनके बाद माइकल बेवन, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल हैं।
गिल ने 123 लिस्ट ए मैचों की 121 पारियों में 53.84 के औसत से 5664 रन बनाए हैं।
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|जेक लिब्बी
|2019–2026
|56
|53
|2,456
|61.40
|6
|18
|ऋतुराज गायकवाड़
|2017–2026
|104
|100
|5,334
|58.61
|21
|20
|सैम हेन
|2013–2026
|65
|63
|3,084
|58.18
|10
|18
|माइकल बेवन
|1989–2006
|427
|385
|15,103
|57.86
|13
|116
|विराट कोहली
|2006–2026
|350
|337
|16,591
|57.80
|59
|88
|चेतेश्वर पुजारा
|2006–2023
|130
|127
|5,759
|57.01
|16
|34
|शुभमन गिल
|2017–2026
|123
|121
|5,654
|53.84
|15
|31
|पृथ्वी शॉ
|2017–2026
|71
|71
|3,592
|53.61
|10
|16
|खुर्रम मंज़ूर
|2002–2022
|166
|165
|7,922
|53.52
|27
|39
|एबी डिवियर्स
|2003–2018
|263
|252
|11,123
|53.47
|29
|63
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