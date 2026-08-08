वॉर्सेस्टरशायर के कप्तान ने ससेक्स के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलते हुए 96 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाए। जब उनकी टीम 334 रन के मुश्किल लक्ष्‍य का पीछा कर रही थी। उनके हालिया फॉर्म को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि लिब्बी ने इस स्‍पर्धा में अपनी पिछली तीन पारियों में 109-109 रन बनाए हैं। उनकी शानदार पारी मिडलसेक्स के खिलाफ नाबाद 109 रन से शुरू हुई, जिससे वॉर्सेस्टरशायर ने 294 रन के लक्ष्‍य का पीछा किया। इसके बाद उन्होंने एसेक्स के खिलाफ भी 109 रन ही बनाए, हालांकि इस मैच में उनकी टीम 377 के लक्ष्‍य को हासिल नहीं कर सकी।