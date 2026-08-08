रिटायर्ड हर्ट होने के बाद इस खिलाड़ी की एक्टिंग कर रहे थे रवींद्र जडेजा, हंसते-हंसते लोट-पोट हुए गौतम गंभीर, देखें Video

Ravindra Jadeja imitated Kuldeep Yadav: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज से पहले कोलंबो में एक वार्म अप मैच खेला जा रहा है। इस अभ्‍यास मैच के दूसरे दिन भारत ने 300 के स्‍कोर को पार कर लिया है। जबकि इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट इलेवन ने अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 363 रन पर घोषित की थी। इस मैच में जहां देवदत्‍त पडिक्‍कल शतक बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं रवींद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर्ड हटे हुए हैं। रिटायर्ड हर्ट के बाद ड्रेसिंग रूम में जडेजा ने एक ऐसी हरकत की, जिसे देख हेड कोच गौतम गंभीर समेत हर कोई खिलखिलाकर हंसने लगा।