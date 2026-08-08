साई सुदर्शन भी चोट के कारण हुए बाहर, एक पूरी भारतीय टीम जूझ रही चोटों से, जानें किसको कौन-सी इंजरी?

Team India players injury: भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का आगाज होने से पहले टीम इंडिया 13 खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है। जसप्रीत बुमराह के बाद स्‍टार बल्‍लेबाज साई सुदर्शन भी चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। जबकि इससे पहले हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर इंग्‍लैंड दौरे पर ही इंजर्ड हो गए थे। ऐसे करीब दर्जनभर खिलाड़ी हैं, जो चोटों से जूझ रहे हैं। आइये आज हम आपको बताते हैं कि इन खिलाड़ियों को कौन-सी चोट लगी है।