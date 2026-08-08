साई सुदर्शन के चोटिल होने के बावजूद नहीं होगी सरफराज खान की भारतीय टीम में वापसी? आखिर चयनकर्ता क्यों कर रहे नज़रअंदाज़

सरफराज ने हार नहीं मानी और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चयनकर्ता न सिर्फ उन्हें भारतीय टीम से नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इंडिया-ए के लिए भी नहीं चुन रहे हैं। श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या चयनकर्ता सरफराज खान को मौका देंगे, या फिर बिना किसी ठोस वजह के उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया जाएगा।