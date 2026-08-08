साई सुदर्शन के चोटिल होने के बावजूद नहीं होगी सरफराज खान की भारतीय टीम में वापसी? आखिर चयनकर्ता क्यों कर रहे नज़रअंदाज़

भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान। ( File Photo Credit - IANS)
Sarfarz Khan, India vs Srilanka Test Series: भारतीय युवा बल्लेबाज सरफराज खान को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले उन्हें टीम में अपनी जगह बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। सरफराज ने रणजी ट्रॉफी में 2 सीजन 900 से ज्यादा रन बनाए और सभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जोरदार प्रदर्शन किया। आखिरकार 2024 में उन्हें डेब्यू का मौका मिला। लेकिन शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद सिर्फ छह मुकाबलों के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया।
सरफराज ने हार नहीं मानी और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चयनकर्ता न सिर्फ उन्हें भारतीय टीम से नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इंडिया-ए के लिए भी नहीं चुन रहे हैं। श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या चयनकर्ता सरफराज खान को मौका देंगे, या फिर बिना किसी ठोस वजह के उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
भारत के लिए सरफराज खान ने 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। उन्होंने पिछली बार नवंबर 2024 में भारत के लिए खेला था, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने दमदार पारी खेली थी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने 150 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि इसके बाद वह पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे और भारत यह सीरीज हार गया था। सरफराज खान भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे, जहां बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हें वहां एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भी नजरअंदाज कर दिया गया।
सरफराज स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं और टीम इंडिया इस समय मिडिल ऑर्डर में संघर्ष कर रही है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के सामने बार-बार घुटने टेक रहे हैं। ऐसे में सरफराज को मौका देना टीम के लिए अच्छा साबित हो सकता है।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में भारत और श्रीलंका दोनों का ही बुरा हाल है। भारत 9 मैचों में मात्र चार जीतकर 48.15 प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है। वहीं श्रीलंका चार मैचों में एक जीतकर 41.67 प्रतिशत के साथ छठे नंबर पर काबिज है। भारत को अगर WTC के फाइनल की रेस में बने रहना है तो उसे श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी।
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