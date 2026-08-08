India vs Sri Lanka XI Match Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्‍त से दो मैचों टेस्‍ट सीरीज खेली जानी है, जो कि आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज भारत के लिए बेहद ही अहम है। इससे पहले टीम इंडिया श्रीलंका इलेवन के साथ एक वार्म अप मैच खेल रही है। इस मुकाबले में श्रीलंका इलेवन ने अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 363 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 160 रन से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। केएल राहुल ने 40 रन बनाए हैं, तो देवदत्‍त पडिक्‍कल 121 गेंदों पर नाबाद 103 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं।