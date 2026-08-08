अफगानिस्तान ने Cricket World Cup 2027 के लिए किया क्वालीफाई, आखिरी स्थान के लिए वेस्टइंडीज बांग्लादेश में रेस

विश्व कप 2027 के फॉर्मेट की बात करें तो इसमें कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को डायरेक्ट एंट्री मिली है, जबकि नामीबिया को क्वालीफायर मैच खेलने होंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 4 अक्टूबर 2027 से होगी और 21 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए कुल 12 वेन्यू तय किए गए हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3 और नामीबिया का 1 स्टेडियम शामिल है। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज पर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में नीदरलैंड्स से हारने के बाद भी टीम मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने से चूक गई थी।