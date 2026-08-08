‘रोहित शर्मा-विराट कोहली वर्ल्डकप 2027 खेलेंगे या नहीं? Shikhar Dhawan ने की बड़ी भविष्यवाणी

इसके अलावा धवन ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स में रोहित शर्मा द्वारा खेली गई शतकीय पारी की सराहना करते हुए कहा कि रोहित वह खिलाड़ी हैं जो लगातार देश के लिए प्रदर्शन करते आए हैं। उन्होंने लॉर्ड्स में शतक जड़कर एक बार फिर आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। धवन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, "जब हम 15-16 साल के थे, तब से एक-दूसरे के दोस्त हैं और एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लॉर्ड्स में खेली गई उनकी पारी दर्शाती है कि वह कितने तैयार हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर भारत को जीत दिलाएंगे।"