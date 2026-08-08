आधी रात को Rishabh Pant ने मुख्यमंत्री धामी से लगाई मदद की गुहार, बताया 3 साल से नहीं हो रही सुनवाई, जानें पूरा मामला

शुक्रवार को देर रात ऋषभ पंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए लिखा, "नमस्ते सर, आप कैसे हैं? उत्तराखंड का होने के नाते, मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। मैं दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होने के लिए ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रहने के लिए कोई अच्छी और बड़ी जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपना उत्तराखंड बहुत पसंद है। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि ज़मीन खरीदने में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल ज़मीन से जुड़े मामलों में स्पष्टता न होने के कारण यह बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसके अलावा, एक ज़मीन का मामला भी अटका हुआ है जो मुझे राज्य को प्रमोट करने के बदले मिलनी चाहिए थी। इन सब बातों को एक तरफ रखकर, मैं बस अपने मूल स्थान पर वापस आकर उत्तराखंड के विकास में योगदान देना चाहता हूँ और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। कृपया इस मामले पर ध्यान दें। 3 साल हो गए हैं और अभी तक कोई ज़मीन नहीं मिली है। आपके जवाब का इंतज़ार है।"