49 गेंद डॉट डाल Sunrisers Leeds के गेंदबाजों ने मचाई सनसनी, ब्रायडन कार्स ने किया बड़ा कारनामा

Sunrisers Leeds vs Birmingham Phoenix: द हंड्रेड 2026 के 24वें मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स ने बर्मिंघम फोनिक्स को 45 रन से हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर जगह बना ली है। अब प्लेऑफ की रेस में सनराइजर्स की टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। शुक्रवार की देर रात खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए। 170 रन के लक्ष्य के जवाब में बर्मिंघम फोनिक्स की टीम 124 रन ही बना सकी और 45 रन से मुकाबला हार गई।