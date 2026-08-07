IND vs SL XI वार्म-अप मैच के पहले दिन ही हो गया साफ, आकिब नबी समेत 2 प्लेयर को नहीं मिलेगा डेब्यू का मौका!

IND vs SL Test Series: भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टेस्ट क्रिकेट में भारत को और बेहतर करना चाहते हैं। इसकी वजह से श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्‍त से शुरू होने वाली दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम एक तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है। लेकिन, पहले दिन ही भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की पोल खुल गई है। टीम के 3 गेंदबाज कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, तो एक तेज गेंदबाज को गेंद ही नहीं थमाई गई। जिसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आकिब नबी समेत दो गेंदबाज को शायद इस दौरे पर डेब्‍यू का मौका नहीं मिलेगा।