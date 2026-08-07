पाकिस्तानी क्रिकेटर हमजा नजर पर पीसीबी का बड़ा एक्शन, इस वजह से लगाया 2 साल का बैन

27 वर्षीय हमजा नजर अभी पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने 16 फर्स्ट क्लास मैचों की 27 पारियों में 748 रन बनाए हैं और 26 विकेट लिए हैं। फर्स्ट क्लास में उनके नाम 1 शतक और 5 अर्धशतक हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 15 मैच खेले हैं, जिनकी 13 पारियों में उन्होंने 192 रन बनाए हैं। लिस्ट ए में उनके नाम 18 विकेट हैं। टी20 में हमजा ने 10 मैच खेले हैं, जिनमें 65 रन बनाए हैं और 5 विकेट लिए हैं।