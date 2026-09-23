IND vs JPN: भारत के खिलाफ हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही जापान की टीम! कप्तान ने मैच के बाद खोला बड़ा राज़

आपको बता दें कि अब भारत और जापान की टीमें एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगी, जहां जापान को शुरुआती मुकाबले खेलने हैं, तो वहीं टीम इंडिया का पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में होगा। शुरुआती मैचों को जीतने वाली टीमें अगले दौर में जाएगी और उसमें से कोई एक टीम भारत से मुकाबला करेगी। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 28 सितंबर को एशियन गेम्स में खेला जाएगा, तो वहीं जापान की टीम 24 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जहां एशियन गेम्स में वूमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था।