ENG vs SL: श्रीलंकाई गेंदबाजों ने किया कमाल, पहले वनडे में इंग्लैंड को सिर्फ 265 के स्कोर पर समेटा

England vs Sri Lanka 1st ODI: श्रीलंका और इंग्‍लैंड के बीच मंगलवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला चेस्‍टर ली स्‍ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेजबान इंग्‍लैंड की टीम को श्रीलंकाई गेंदबाजों ने 48.1 ओवर में सिर्फ 265 के स्‍कोर पर समेट दिया है। इंग्‍लैंड की ओर से जहां हैरी ब्रूक ने अर्धशतकीय पारी खेली है। वहीं, श्रीलंका की ओर से असिथ फर्नांडो और सचिंदू कोलोम्‍बागे ने तीन-तीन विकेट चटकाए हैं।