अंपायर नहीं बदलते अपना फैसला, तो जापान से हार सकता था भारत, जानें क्या-क्या हुआ आखिरी ओवर में

India vs Japan T20I Match Controversy:एशियन गेम्‍स 2026 में अपने अभियान का आगाज करने से पहले भारतीय टीम और जापान के बीच मंगलवार को एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में जापान की पारी के दौरान आखिरी ओवर में अंपायर के वाइड के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर समेत कई प्‍लेयर्स ने विरोध किया। वाइड का फैसला पलटने को लेकर काफी बहस हुई और अंत में अंपायर को अपना फैसला पलटना ही पड़ा। अगर, वह ऐसा नहीं करते, तो इस मैच का नतीजा जापान के पक्ष में भी जा सकता था। आखिरी ओवर में आखिर क्‍या-क्‍या हुआ आइये आपको भी विस्‍तार से बताते हैं।