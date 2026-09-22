Mark Wood Retirement: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

Mark Wood: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय तेज गेंदबाज अपने करियर के दौरान चोट से जूझते रहे हैं। मार्क वुड ने कोहनी और घुटने की सर्जरी से उबरने के बाद पिछले साल नवंबर में एशेज सीरीज के पहले मैच से मैदान पर वापसी की थी। लेकिन घुटने में सूजन की वजह से वह केवल 11 ओवर ही फेंक सके। इसके बाद वह मैदान पर नहीं लौटे। तब से अब तक उन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला।