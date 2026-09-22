Japan vs India T20I: ऐतिहासिक मैच में बची लाज, रोमांचक मैच में भारत ने जापान को 2 रन से हराया

आखिरी ओवर यानी 5वें ओवर में जापान को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। अक्षर ने शुरुआत दो गेंदों में 2 रन दिए, लेकिन वह तीसरी बॉल वाइड फेंक बैठे। हालांकि, अगली चार गेंदें अक्षर ने एकदम सही टप्पे पर डाली और जापान के बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय ने आखिरी ओवर में 6 रन दिए। इस तरह भारत ने यह मैच 2 रन से जीत लिया।