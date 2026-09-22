IND vs JPN T20 Highlights: भारत-जापान मुकाबले में अंपायर्स से हुई भारी गलती, हारते-हराते बची टीम इंडिया, जानें पूरा मामला

मामला जापान की पारी के आखिरी ओवर का है, जब अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे। उस ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए सात रन डिफेंड करने थे। पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने कोई रन नहीं दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर एक रन आया और तीसरी गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया। बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद डालने से पहले ही घूम गए थे, जिसकी वजह से यह वाइड नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बार अक्षर पटेल ने कोई एतराज नहीं किया। जापानी बल्लेबाज एलेकजेंडर ने एक बार फिर से वही कोशिश की और इस बार अंपायर क्रिस थुरगेट ने फिर से वाइड करार दिया।