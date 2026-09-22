IND vs JPN T20 Highlights: भारत-जापान मुकाबले में अंपायर्स से हुई भारी गलती, हारते-हराते बची टीम इंडिया, जानें पूरा मामला

भारतीय टीम ने जापान को हराया (फोटो- BCCI X)
India vs Japan T20 Match Highlights and Update: भारतीय टीम ने जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले में रोमांचक जीत हासिल की। बारिश से बाधित पांच ओवर के मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट खोकर 32 रन बनाए। जवाब में जापान की टीम तीन विकेट गंवाकर सिर्फ 30 रन बना सकी और दो रन से मुकाबला हार गई। हालांकि, इस दौरान अंपायर से एक भारी गलती हुई, जिसकी वजह से टीम इंडिया को मैच गंवाना पड़ सकता था, लेकिन बाद में अक्षर पटेल के एतराज जताने और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर की अंपायर से बात करने के बाद उस गलती को सुधार लिया गया।
मामला जापान की पारी के आखिरी ओवर का है, जब अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे। उस ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए सात रन डिफेंड करने थे। पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने कोई रन नहीं दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर एक रन आया और तीसरी गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया। बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद डालने से पहले ही घूम गए थे, जिसकी वजह से यह वाइड नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बार अक्षर पटेल ने कोई एतराज नहीं किया। जापानी बल्लेबाज एलेकजेंडर ने एक बार फिर से वही कोशिश की और इस बार अंपायर क्रिस थुरगेट ने फिर से वाइड करार दिया।
अक्षर पटेल ने इस बार एतराज जताया और बॉलिंग क्रीज से ही हट गए। श्रेयस ने लेग अंपायर ब्राउन से बात की। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई और बाद में दोनों अंपायर ने फैसले को बदल दिया। मतलब उसे लीगल डिलीवरी करार दी गई, जिससे भारतीय टीम को अब तीन गेंद में चार रन डिफेंड करने थे। आखिरी तीन गेंद में 6 रन डिफेंड करने थे। अगली तीनों गेंद पर जापानी बल्लेबाजों ने एक-एक रन लिया और दो रन से मुकाबला हार गए।
अक्षर पटेल ने दो ओवर में 7 रन दिए, उन्होंने कोई सफलता नहीं मिली। तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने दो ओवर में 13 रन दिए। रवि बिश्नोई ने सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की और 10 रन खर्च किए।
भारत की यह टी20 इंटरनेशनल में 200वीं जीत है। टीम इंडिया ने पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में जीता था। 50वां मैच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में, 100वां मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ 2022 में, जबकि 150वां मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रॉस आइसलेट में जीता था। टीम इंडिया की टी20 इतिहास की सबसे कम मार्जिन वाली यह चौथी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम को 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक रन और बांग्लादेश के खिलाफ 2016 में एक रन से जीत मिली थी, जबकि श्रीलंका के खिलाफ 2023 में वह दो रन से जीतने में सफल रही थी। जापान के खिलाफ यह उनका चौथा सबसे छोटा मार्जिन का जीत है।
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