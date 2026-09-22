जापान के खिलाफ बड़ा उलटफेर होने बचे भारत ने रचा इतिहास, T20I में 200 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

भारत से मिले 33 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जापान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अक्षर पटेल ने पहला ओवर लैकलन यामामोटो-लेक को सिर्फ एक रन के स्कोर पर आउट किया। दूसरे ओवर में वॉशिंगटन सुंदर चौथी गेंद पर इब्राहिम ताकाहाशी को 4 रनों के स्कोर पर आउट किया। सुंदर ने इस ओवर में एक चौके समेत कुल 6 रन खर्च किए। रवि बिश्नोई ने तीसरे ओवर में 10 रन लुटा दिए। फिर चौथे ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 7 रन खर्चते हुए जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग को 12 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। आखिरी ओवर में जापान को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। अक्षर ने शुरुआत दो गेंदों पर 2 रन दिए, लेकिन वह तीसरी बॉल वाइड फेंक बैठे। हालांकि, अगली चार गेंदें अक्षर ने एकदम सही टप्पे पर डाली और जापान के बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने का कोई मौका नहीं दिया।