Asian Games 2026 Medal Tally: भारत की बेटियों ने गोल्ड जीतकर बदल दी एशियन गेम्स मेडल टेबल की तस्वीर, लगाई सीधे 9 स्थानों की छलांग

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India in Asian Games 2026 Medal Table: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डालकर सभी भारतीयों का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 147 रन से बड़ी जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस गोल्ड के साथ ही भारत ने मेडल टेबल में तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। भारत 9 स्थानों की छलांग लगाते हुए 17वें से सीधे 8वें पायदान पर पहुंच गया है।
बता दें कि सोमवार तक भारत 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 12वें स्थान पर था। लेकिन, मंगलवार को वह 17वें स्थान पर पहुंच गया। इसी बीच भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट इवेंट में गोल्ड जीतकर भारत की टॉप-10 में एंट्री करा दी। अब भारत एक गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
|रैंक
|देश
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|कुल
|1
|चीन
|27
|10
|5
|42
|2
|जापान
|8
|12
|13
|33
|3
|दक्षिण कोरिया
|5
|4
|15
|24
|4
|कजाकिस्तान
|5
|1
|5
|11
|5
|थाईलैंड
|4
|1
|0
|5
|6
|हांगकांग, चीन
|2
|4
|4
|10
|7
|ताजिकिस्तान
|2
|0
|1
|3
|8
|भारत
|1
|4
|2
|7
|9
|उज्बेकिस्तान
|1
|4
|1
|6
|10
|चीनी ताइपे
|1
|3
|5
|9
एशियन गेम्स के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 10 ओवर में 99 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए। इसके बाद मंधाना 45 गेंदों पर 79 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं, ऋचा घोष ने 22 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाते हुए भारत के स्कोर को 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 तक पहुंचाया। श्रीलंका के लिए सुगंधिका कुमारी, कविशा दिल्हारी और चामुंडी प्रबोदा 1-1 विकेट लिया।
भारत के 217 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर सिमट गई। कप्तान चमारी अटापट्टू ने सर्वाधिक 29 रन बनाए, तो विकेटकीपर कौशिनी नुथ्यांगना ने 14 और कविशा दिल्हारी ने 11 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट तक नहीं पहुंच सकी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 3, शेफाली वर्मा, श्रेयांका पाटिल और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए।
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