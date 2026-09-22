Asian Games 2026 Medal Tally: भारत की बेटियों ने गोल्ड जीतकर बदल दी एशियन गेम्स मेडल टेबल की तस्वीर, लगाई सीधे 9 स्थानों की छलांग

एशियन गेम्‍स के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने एक बार फिर विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 10 ओवर में 99 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए। इसके बाद मंधाना 45 गेंदों पर 79 रन की विस्‍फोटक पारी खेली। वहीं, ऋचा घोष ने 22 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाते हुए भारत के स्‍कोर को 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 तक पहुंचाया। श्रीलंका के लिए सुगंधिका कुमारी, कविशा दिल्हारी और चामुंडी प्रबोदा 1-1 विकेट लिया।