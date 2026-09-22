IND vs JPN: जापान के खिलाफ सिर्फ 32 रन बना पाई टीम इंडिया, संजू सैमसन-ईशान किशन फ्लॉप, अभिषेक शर्मा का नहीं खुला खाता

IND vs JPN T20 Match: भारतीय टीम ने जापान के खिलाफ बारिश से बाधित मुकाबले में पांच ओवर में चार विकेट खोकर 32 रन बनाए। अब जापान को इस मुकाबले में जीतने के लिए 33 रन का लक्ष्य मिला है। इस मुकाबले में भारतीय टीम का एक भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सका। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाए, जिससे टीम इंडिया 30 के पार पहुंच सकी। 3 घंटे देरी से शुरू हुए इस मुकाबले को 20 ओवर से घटाकर 5 ओवर का कर दिया गया और बारिश होने की वजह से गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिली, जिससे रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया।