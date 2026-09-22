INDW vs SLW: स्मृति मंधाना ने हिला कर रख दी रिकॉर्ड बुक, वूमेंस टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज

स्मृति मंधाना (इमेज सोर्सः ANI)
Smriti Mandhana T20I World Record Update: एशियन गेम्स वूमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में स्मृति मंधाना ने 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए। वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं। स्मृति मंधाना ने खिताबी मुकाबले में 45 गेंद में 79 रन की पारी खेली, जिसमें पांच चौके और 7 छक्के शामिल थे। इस पारी की बदौलत वह एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारत की तीसरी बल्लेबाज बन गईं।
शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में नौ छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इससे पहले 2018 में हरमनप्रीत कौर ने 8 छक्के लगाए थे न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, जबकि हांगकांग के खिलाफ दुबई में स्मृति मंधाना पहले भी 7 छक्के लगा चुकी हैं और उन्होंने इस मुकाबले में भी 7 छक्के लगाकर अपने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ 99 रन की पार्टनरशिप की और इस तरह वह एशियन गेम्स के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली खिलाड़ी बन गईं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की शावल जुल्फिकार और गुल फिरोजा ने सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 115 रन की साझेदारी की थी, जो आज भी रिकॉर्ड कायम है।
इसके अलावा स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए 4000 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली और ऐसा करने वाली वह दुनिया की नंबर वन जोड़ी बन गईं। आज तक किसी भी टीम के दो खिलाड़ियों ने मिलकर 3000 रन की साझेदारी भी नहीं की है।
शेफाली वर्मा इस मुकाबले में 29 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हो गईं, जिसमें उन्होंने तीन चौके और तीन छक्के लगाए। तो वहीं स्मृति मंधाना ने अपने टी20 करियर का 37वां शतक पूरा किया। उन्होंने यह कारनामा सिर्फ 30 गेंद में किया।
वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया बिना बदलाव के साथ मैदान पर उतरी और शेफाली वर्मा-स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की। शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद स्मृति मंधाना ने छक्के-चौकों की बारिश जारी रखी। कप्तान हरमनप्रीत कौर कुछ खास नहीं कर सकीं और 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं।
एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर ही अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी उनका सामना श्रीलंका से हो रहा है, जहां उसकी नजर दूसरे गोल्ड मेडल मुकाबला पर होगी।
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