INDW vs SLW: स्मृति मंधाना ने हिला कर रख दी रिकॉर्ड बुक, वूमेंस टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली बल्लेबाज

वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया बिना बदलाव के साथ मैदान पर उतरी और शेफाली वर्मा-स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की। शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद स्मृति मंधाना ने छक्के-चौकों की बारिश जारी रखी। कप्तान हरमनप्रीत कौर कुछ खास नहीं कर सकीं और 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं।