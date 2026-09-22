INDW vs SLW: भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल शुरू, टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

Asian Games 2026 Women's Cricket Gold Medal Match Update: भारत और श्रीलंका के बीच एशियाई गेम्स वूमेंस क्रिकेट गोल्ड मेडल मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है, जहां कुछ ही देर पहले बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कांस्य पदक के मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 31 रन से जीत हासिल की। शायद इसी वजह से भारतीय टीम ने भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।