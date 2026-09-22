IND vs JPN T20I Update: मैच शुरू कराने लायक नहीं! अंपायर्स ने मैदान का किया मुआयना, जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

IND vs JPN T20 Match Update:भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन अब तक टॉस भी नहीं हुआ है। यह मुकाबला सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है, लेकिन बारिश की वजह से मैदान इतना गीला है कि अब तक टॉस भी नहीं हो पाया है। BCCI ने X पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है की आउटफील्ड के गीले होने की वजह से टॉस में देरी हुई है। ताजा अपडेट ये है कि अंपायर्स ने मैदान पर पहला मुआयना कर लिया है और मैदान उन्हें मैच शुरू कराने लायक नहीं लगा। अब दूसरा मुआयना वो भारतीय समयानुसार सुबह 10.45 पर करने आएंगे।