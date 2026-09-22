BANW vs PAKW: बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ने रखा 146 रन का लक्ष्य, दांव पर एशियन गेम्स को ब्रॉन्ज मेडल

यहां से आलिया रियाज और कप्तान फातिमा सना के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। रियाज ने 22 गेंद में 25 रन की पारी खेली, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल था। तो वहीं कप्तान फातिमा सना 30 गेंद में 45 रन बनाकर पवेलियन लौंटीं। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के लगाए, जिससे पाकिस्तान की टीम 145 रन तक पहुंचने में सफल रही। बांग्लादेश की ओर से नाहिदा अख्तर, ऋतु मोनी और शोरना अख्तर ने दो-दो विकेट चटकाए, तो संजीदा अख्तर को एक सफलता मिली।