IPL 2027 के लिए जहीर खान को CSK का हेड कोच बनाने का ऐलान

बता दें कि जहीर खान इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के लिए खेल चुके हैं। 2017 में आईपीएल से संन्‍यास लेने के बाद से दुनिया की इस सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में अलग-अलग पदों पर काम कर चुके हैं। उन्हें 2019 के आईपीएल से पहले एमआई का क्रिकेट ऑपरेशंस डायरेक्टर बनाया गया था। इसके बाद उन्‍होंने बतौर ग्लोबल डेवलपमेंट के हेड भी काम किया। आईपीएल 2025 के सीजन के लिए उन्‍हें लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटर बनाया गया था, लेकिन अगले ही सीजन से पहले उन्होंने फ्रेंचाइजी छोड़ दी।