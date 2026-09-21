अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में अब 10 शतक के साथ विराट, वॉर्नर और क्विंटन डी कॉक की बराबरी कर चुके हैं। एक शतक और जड़ते ही वह इन तीनों दिग्‍गजों को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा करते ही वह लंबी छलांग लगाते हुए सीधे तीसरे स्‍थान पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि इस मामले कैरेबियाई पूर्व दिग्‍गज क्रिस गेल 22 शतक के साथ शीर्ष पर काबिज हैं, जबकि पाकिस्‍तानी स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम 13 शतक के साथ दूसरे पायदान पर हैं। अभिषेक शर्मा जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह इसी साल बाबर को भी पछाड़ सकते हैं।