भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)
Abhishek Sharma T20 Hundreds Record: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज देखने को मिला था। आखिरी मुकाबले में उन्होंने महज 30 गेंदों पर शतक जड़ते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए थे। अब उनकी नजर एशियन गेम्स पर होगी। जहां उनके निशान पर विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और क्विंटन डी कॉक का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। भारत अगर फाइनल तक पहुंचता है, तो उनके पास तीन मौके होंगे, जबकि इससे पहले जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 मुकाबला भी होगा।
अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में अब 10 शतक के साथ विराट, वॉर्नर और क्विंटन डी कॉक की बराबरी कर चुके हैं। एक शतक और जड़ते ही वह इन तीनों दिग्गजों को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा करते ही वह लंबी छलांग लगाते हुए सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि इस मामले कैरेबियाई पूर्व दिग्गज क्रिस गेल 22 शतक के साथ शीर्ष पर काबिज हैं, जबकि पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 13 शतक के साथ दूसरे पायदान पर हैं। अभिषेक शर्मा जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह इसी साल बाबर को भी पछाड़ सकते हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|शतक
|1
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|22
|2
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|13
|3
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया
|10
|4
|क्विंटन डी कॉक
|दक्षिण अफ्रीका
|10
|5
|विराट कोहली
|भारत
|10
|6
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|10
|7
|जोस बटलर
|इंग्लैंड
|9
|8
|फाफ डु प्लेसिस
|दक्षिण अफ्रीका
|9
|9
|राइली रूसो
|दक्षिण अफ्रीका
|9
|10
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|9
बता दें कि अभिषेक शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार फॉर्म में नजर आए थे। वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन मैचों की तीन पारियों में 76.33 के औसत और 269.41 के स्ट्राइक रेट से कुल 229 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा 18 चौके और 22 छक्के लगाए। इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने महज 34 गेंदों पर 108 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी भी खेली। इससे पहले उन्होंने 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और वह फुल मेंबर देशों की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने।
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