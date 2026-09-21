IND vs AUS U19: एशियन गेम्स पर थीं नजरें, उधर वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उधेड़ दी बखियां

जहां लक्ष्य एक-एक रन के लिए तरस रहे थे, वहीं आर्यवीर सहवाग लगातार चौके बरसा रहे थे। उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में दो चौके जड़े। इसके बाद आर्यवीर ने चौथे ओवर में भी दो चौके लगाए। आठवें ओवर में तो आर्यवीर ने पहली, पांचवीं और आखिरी गेंद पर तीन चौके जड़े। 19 ओवर की पांचवीं गेंद पर आर्यवीर दुर्भाग्यशाली रहे और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। 20 ओवर तक भारतीय टीम ने 103 रन बना लिए हैं। के विनीत 29 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि यशवर्धन चौहान एक रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं।