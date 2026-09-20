भारतीय फैंस के लिए गुड न्यूज, एशियन गेम्स का फाइनल खेले बिना ही चैंपियन बन सकता है भारत, जानें नियम

INDW vs SLW Final, Asian Games 2026:एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट इवेंट में रविवार को सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय महिला टीम और बांग्‍लादेश महिला टीम के बीच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने 114 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना मंगलवार 22 सितंबर को श्रीलंका की टीम से होगा। अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप 2026 की पुनरावृत्ति करने पर होगी। जहां हाल ही में उसने श्रीलंका को हराकर खिताब पर कब्‍जा किया था। इस टूर्नामेंट में वह अपने खिताब को बचाने के इरादे से ही उतरेगी, लेकिन अगर बारिश या अन्‍य किसी वजह से मैच रद्द होता है, तो भी उसका गोल्‍ड पक्‍का है। आइये आपको भी इसका नियम बताते हैं।