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Ind W vs Ban W: भारत ने T20I में तीसरी सबसे बड़ी जीत के साथ लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, शेफाली वर्मा ने बनाया अनोखा कीर्तिमान

Ind W vs Ban W Semi Final: एशियन गेम्स (Asian Games 2026) में महिला क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रन के बड़े अंतर से हराते हुए रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है, जिसमें शेफाली वर्मा ने विपक्षी टीम से ज्‍यादा रन बनाकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
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भारत

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lokesh verma

Sep 20, 2026

Ind W vs Ban W Semi Final

बांग्‍लादेश के खिलाफ जीत की खुशी मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Ind W vs Ban W Semi Final Highlights: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के महिला क्रिकेट इवेंट में 20 सितंबर को भारतीय महिला टीम और बांग्‍लादेश महिला टीम के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्‍लदेश की टीम 15.4 ओवर में महज 81 के स्‍कोर पर ढेर हो गई। इस तरह भारत ने 114 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए न सिर्फ रिकॉर्ड की झड़ी लगाई, बल्कि फाइनल में भी अपनी जगह बना ली। इस मैच में शेफाली वर्मा ने शतक के साथ एक अनोखा कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज किया है। आइये इस मैच में बने रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।

T20I में भारत महिला टीम की तीसरी सबसे बड़ी जीत

रैंकजीत का अंतरविपक्षी टीममैदानटूर्नामेंट/वर्ष
1142 रनमलेशिया महिलाकुआलालंपुरएशिया कप 2018
2137 रनहांगकांग महिलादुबईएशिया कप 2026
3114 रन*बांग्लादेश महिलानिस्शिनएशियन गेम्स 2026
4104 रनयूएई महिलासिलहटएशिया कप 2022
5100 रनबारबाडोस महिलाबर्मिंघमकॉमनवेल्थ गेम्स 2022
697 रनइंग्लैंड महिलाट्रेंट ब्रिज2025

T20I में भारतीय बल्लेबाजों ने विपक्षी टीम से ज्यादा रन बनाए

रैंकभारतीय बल्लेबाजरनविपक्षी टीम का स्कोरविपक्षी टीममैदानवर्ष
1स्मृति मंधाना12456हांगकांग महिलादुबई2026
2मिताली राज97*27मलेशिया महिलाकुआलालंपुर2018
3शेफाली वर्मा*100*81बांग्लादेश महिलानिस्शिन2026
4जेमिमा रोड्रिग्स75*74/4यूएई महिलासिलहट (अकादमी)2022
5हरमनप्रीत कौर7772/8बांग्लादेश महिलासिलहट2014
6हरमनप्रीत कौर3227मलेशिया महिलाकुआलालंपुर2018

WT20I में भारत की किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा जीत

रैंकविपक्षी टीमलगातार जीतअवधि
1श्रीलंका महिला12फरवरी 2016 – जून 2022
2बांग्लादेश महिला10*सितंबर 2023 – सितंबर 2026
3वेस्टइंडीज महिला9नवंबर 2019 – दिसंबर 2024
3बांग्लादेश महिला9अप्रैल 2013 – नवंबर 2016

महिला T20Is में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन

रैंकखिलाड़ीटीमरनवर्ष
1लॉरा वोल्वार्ड्टदक्षिण अफ्रीका8242026
2शेफाली वर्मा*भारत8152026
3नताशा माइल्सहांगकांग8002026
4ईशा ओजायूएई7792025
4यास्मिन दासवानीहांगकांग7792026
6स्मृति मंधानाभारत7632024

महिला T20Is में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के

रैंकखिलाड़ीटीमछक्केगेंद प्रति छक्कावर्ष
1शेफाली वर्मा*भारत3514.312026
2चमारी अटापट्टूश्रीलंका3217.752024
3चमारी अटापट्टूश्रीलंका2519.842026
3हरमनप्रीत कौरभारत2521.002018
5सोफी डिवाइनन्यूजीलैंड2115.622018
5सोफी डिवाइनन्यूजीलैंड2118.522020
5फातिमा सनापाकिस्तान2115.762026

महिला टी20 इंटरनेशनल में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

छक्केखिलाड़ीटीमविपक्षीस्थानवर्ष
9डीएंड्रा डॉटिनवेस्टइंडीजदक्षिण अफ्रीकाबैसेटेरे2010
9हेली मैथ्यूजवेस्टइंडीजआयरलैंडडबलिन2019
9शैफाली वर्माभारतबांग्लादेशनिशिन2026
8सोफी डिवाइनन्यूजीलैंडभारतबेंगलुरु2015
8हरमनप्रीत कौरभारतन्यूजीलैंडप्रोविडेंस2018

महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए शतक

स्कोरखिलाड़ीविपक्षी टीमस्थानवर्ष
124स्मृति मंधानाहांगकांगदुबई2026
112स्मृति मंधानाइंग्लैंडट्रेंट ब्रिज2025
103हरमनप्रीत कौरन्यूजीलैंडप्रोविडेंस2018
100*शैफाली वर्माबांग्लादेशनिशिन2026

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक

गेंदेंखिलाड़ीटीमविपक्षीस्थानवर्ष
38डीएंड्रा डॉटिनवेस्टइंडीजदक्षिण अफ्रीकासेंट किट्स2010
46एलिसा हीलीऑस्ट्रेलियाश्रीलंकानॉर्थ सिडनी2019
47टैमी ब्यूमोंटइंग्लैंडदक्षिण अफ्रीकाटॉन्टन2018
47लॉरा वोल्वार्ड्टदक्षिण अफ्रीकाभारतजोहान्सबर्ग2026
47आयशा जफरपाकिस्तानजिम्बाब्वेकराची2026
49शैफाली वर्माभारतबांग्लादेशनिशिन2026
49हरमनप्रीत कौरभारतन्यूजीलैंडप्रोविडेंस2018

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Asian Games 2026

Updated on:

20 Sept 2026 03:52 pm

Published on:

20 Sept 2026 02:59 pm

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