Ind W vs Ban W: भारत ने T20I में तीसरी सबसे बड़ी जीत के साथ लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, शेफाली वर्मा ने बनाया अनोखा कीर्तिमान

बांग्लादेश के खिलाफ जीत की खुशी मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Ind W vs Ban W Semi Final Highlights: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के महिला क्रिकेट इवेंट में 20 सितंबर को भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश महिला टीम के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लदेश की टीम 15.4 ओवर में महज 81 के स्कोर पर ढेर हो गई। इस तरह भारत ने 114 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए न सिर्फ रिकॉर्ड की झड़ी लगाई, बल्कि फाइनल में भी अपनी जगह बना ली। इस मैच में शेफाली वर्मा ने शतक के साथ एक अनोखा कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज किया है। आइये इस मैच में बने रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
|रैंक
|जीत का अंतर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|टूर्नामेंट/वर्ष
|1
|142 रन
|मलेशिया महिला
|कुआलालंपुर
|एशिया कप 2018
|2
|137 रन
|हांगकांग महिला
|दुबई
|एशिया कप 2026
|3
|114 रन*
|बांग्लादेश महिला
|निस्शिन
|एशियन गेम्स 2026
|4
|104 रन
|यूएई महिला
|सिलहट
|एशिया कप 2022
|5
|100 रन
|बारबाडोस महिला
|बर्मिंघम
|कॉमनवेल्थ गेम्स 2022
|6
|97 रन
|इंग्लैंड महिला
|ट्रेंट ब्रिज
|2025
|रैंक
|भारतीय बल्लेबाज
|रन
|विपक्षी टीम का स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|वर्ष
|1
|स्मृति मंधाना
|124
|56
|हांगकांग महिला
|दुबई
|2026
|2
|मिताली राज
|97*
|27
|मलेशिया महिला
|कुआलालंपुर
|2018
|3
|शेफाली वर्मा*
|100*
|81
|बांग्लादेश महिला
|निस्शिन
|2026
|4
|जेमिमा रोड्रिग्स
|75*
|74/4
|यूएई महिला
|सिलहट (अकादमी)
|2022
|5
|हरमनप्रीत कौर
|77
|72/8
|बांग्लादेश महिला
|सिलहट
|2014
|6
|हरमनप्रीत कौर
|32
|27
|मलेशिया महिला
|कुआलालंपुर
|2018
|रैंक
|विपक्षी टीम
|लगातार जीत
|अवधि
|1
|श्रीलंका महिला
|12
|फरवरी 2016 – जून 2022
|2
|बांग्लादेश महिला
|10*
|सितंबर 2023 – सितंबर 2026
|3
|वेस्टइंडीज महिला
|9
|नवंबर 2019 – दिसंबर 2024
|3
|बांग्लादेश महिला
|9
|अप्रैल 2013 – नवंबर 2016
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|रन
|वर्ष
|1
|लॉरा वोल्वार्ड्ट
|दक्षिण अफ्रीका
|824
|2026
|2
|शेफाली वर्मा*
|भारत
|815
|2026
|3
|नताशा माइल्स
|हांगकांग
|800
|2026
|4
|ईशा ओजा
|यूएई
|779
|2025
|4
|यास्मिन दासवानी
|हांगकांग
|779
|2026
|6
|स्मृति मंधाना
|भारत
|763
|2024
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|छक्के
|गेंद प्रति छक्का
|वर्ष
|1
|शेफाली वर्मा*
|भारत
|35
|14.31
|2026
|2
|चमारी अटापट्टू
|श्रीलंका
|32
|17.75
|2024
|3
|चमारी अटापट्टू
|श्रीलंका
|25
|19.84
|2026
|3
|हरमनप्रीत कौर
|भारत
|25
|21.00
|2018
|5
|सोफी डिवाइन
|न्यूजीलैंड
|21
|15.62
|2018
|5
|सोफी डिवाइन
|न्यूजीलैंड
|21
|18.52
|2020
|5
|फातिमा सना
|पाकिस्तान
|21
|15.76
|2026
|छक्के
|खिलाड़ी
|टीम
|विपक्षी
|स्थान
|वर्ष
|9
|डीएंड्रा डॉटिन
|वेस्टइंडीज
|दक्षिण अफ्रीका
|बैसेटेरे
|2010
|9
|हेली मैथ्यूज
|वेस्टइंडीज
|आयरलैंड
|डबलिन
|2019
|9
|शैफाली वर्मा
|भारत
|बांग्लादेश
|निशिन
|2026
|8
|सोफी डिवाइन
|न्यूजीलैंड
|भारत
|बेंगलुरु
|2015
|8
|हरमनप्रीत कौर
|भारत
|न्यूजीलैंड
|प्रोविडेंस
|2018
|स्कोर
|खिलाड़ी
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|124
|स्मृति मंधाना
|हांगकांग
|दुबई
|2026
|112
|स्मृति मंधाना
|इंग्लैंड
|ट्रेंट ब्रिज
|2025
|103
|हरमनप्रीत कौर
|न्यूजीलैंड
|प्रोविडेंस
|2018
|100*
|शैफाली वर्मा
|बांग्लादेश
|निशिन
|2026
|गेंदें
|खिलाड़ी
|टीम
|विपक्षी
|स्थान
|वर्ष
|38
|डीएंड्रा डॉटिन
|वेस्टइंडीज
|दक्षिण अफ्रीका
|सेंट किट्स
|2010
|46
|एलिसा हीली
|ऑस्ट्रेलिया
|श्रीलंका
|नॉर्थ सिडनी
|2019
|47
|टैमी ब्यूमोंट
|इंग्लैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|टॉन्टन
|2018
|47
|लॉरा वोल्वार्ड्ट
|दक्षिण अफ्रीका
|भारत
|जोहान्सबर्ग
|2026
|47
|आयशा जफर
|पाकिस्तान
|जिम्बाब्वे
|कराची
|2026
|49
|शैफाली वर्मा
|भारत
|बांग्लादेश
|निशिन
|2026
|49
|हरमनप्रीत कौर
|भारत
|न्यूजीलैंड
|प्रोविडेंस
|2018
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