Team India को मिला गोल्ड मेडल मैच का टिकट, Shafali Verma के शतक से सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मिली एकतरफा जीत

196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज दिलाडा अख्तर को छोड़कर टीम का कोई भी बल्लेबाज पिच पर ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 49 रन के स्कोर पर 2018 की एशिया कप चैंपियन ने 8 विकेट गंवा दिए। विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा और बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रन पर ढेर हो गई। भारत के लिए नंदीनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए। अब गोल्ड मेडल मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा, जहां श्रीलंका और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। गोल्ड मेडल मैच से पहले कांस्य पदक के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी।