IND vs WI: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए चुनी धाकड़ टीम, जानें किन खिलाड़ियों को मिला मौका

West Indies T20 Squad For India Tour 2026: शनिवार को देर रात क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। 27 सितंबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, जबकि 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज की टी20 टीम से जैसन होल्डर जैसा बड़ा नाम गायब है। हालांकि जॉन कैंपबेल हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरकर वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। टी20 टीम में कामिल पूरण के रूप में एक नया चेहरा भी शामिल है, जिसने होल्डर की जगह ली है।