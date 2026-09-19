ZIM W vs SA W 5th T20I Highlights: साउथ अफ्रीका और जिम्‍बाब्‍वे के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेला गया। इस मुकाबले में मेहमान अफ्रीकी टीम ने 13 रन से जीत दर्ज की है। इसके साथ पांच मैचों की सीरीज में मेजबान टीम का घर ही सूपड़ा साफ कर दिया है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम ने स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट खोकर 164 रन लगाए। इसके जवाब में जिम्‍बाब्‍वे के टीम 8 विकेट गंवाकर 151 रन ही बना सकी।