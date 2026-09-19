बता दें कि अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। वह अब तब 93 मैचों की 91 पारियों में 19.77 के औसत से 140 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन 51 रन देकर पांच विकेट रहा है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में वह 14वें पायदान पर हैं। अगर वह एशियन गेम्‍स 2026 में छह विकेट और हासिल कर लेते हैं, तो वह आयरलैंड के मार्क अडायर, न्‍यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर, नेपाल के संदीप लमिछाने और बहरीन के मुहम्‍मद रिजवान बट्ट को पछाड़ते हुए शीर्ष 10 में जगह बना लेंगे।