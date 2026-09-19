भारतीय स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Arshdeep Singh T20I Record: भारतीय टीम ने गुरुवार को ही दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 127 रन के बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। अब भारतीय टीम का अगला बड़ा असाइनमेंट जापान में एशियन गेम्स 2026 का क्रिकेट इवेंट है। मौजूदा चैंपियन भारत इस बार श्रेयस अय्यर की अगुवाई में अपना खिताब बचाने के इरादे से उतरेगी। जहां भारत के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा।
मिचेल सेंटनर समेत चार गेंदबाजों को पीछे छोड़ने का मौका
बता दें कि अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। वह अब तब 93 मैचों की 91 पारियों में 19.77 के औसत से 140 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 51 रन देकर पांच विकेट रहा है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में वह 14वें पायदान पर हैं। अगर वह एशियन गेम्स 2026 में छह विकेट और हासिल कर लेते हैं, तो वह आयरलैंड के मार्क अडायर, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर, नेपाल के संदीप लमिछाने और बहरीन के मुहम्मद रिजवान बट्ट को पछाड़ते हुए शीर्ष 10 में जगह बना लेंगे।
|रैंक
|गेंदबाज
|मैच
|पारी
|विकेट
|बेस्ट
|औसत
|इकॉनमी
|5 विकेट
|1
|राशिद खान (अफगानिस्तान)
|118
|118
|197
|5/3
|14.02
|6.14
|2
|2
|आदिल राशिद (इंग्लैंड)
|152
|145
|171
|4/2
|23.30
|7.55
|0
|3
|ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड)
|142
|135
|165
|4/12
|23.01
|8.16
|0
|4
|टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
|126
|123
|164
|5/18
|22.38
|8.00
|2
|5
|वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
|100
|98
|163
|4/9
|16.17
|7.10
|0
|6
|मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
|128
|127
|160
|6/10
|21.01
|7.27
|2
|7
|एहसान खान (हांगकांग)
|112
|110
|155
|4/5
|15.80
|6.16
|0
|8
|एडम जांपा (ऑस्ट्रेलिया)
|118
|115
|153
|5/19
|20.34
|7.35
|1
|9
|शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)
|129
|126
|149
|5/20
|20.91
|6.81
|2
|10
|रिजवान बट्ट (बहरीन)
|95
|94
|145
|6/9
|15.90
|6.78
|4
|11
|संदीप लामिछाने (नेपाल)
|78
|78
|142
|5/9
|12.76
|6.14
|2
|11
|मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड)
|138
|133
|142
|4/11
|23.85
|7.17
|0
|11
|मार्क अडायर (आयरलैंड)
|100
|100
|142
|4/13
|19.80
|7.82
|0
|14
|अर्शदीप सिंह (भारत)
|93
|91
|140
|5/51
|19.77
|8.51
|1
|रैंक
|गेंदबाज
|मैच
|पारी
|विकेट
|बेस्ट
|औसत
|इकॉनमी
|5 विकेट
|1
|अर्शदीप सिंह
|93
|91
|140
|5/51
|19.77
|8.51
|1
|2
|जसप्रीत बुमराह
|98
|95
|124
|4/15
|18.18
|6.52
|0
|3
|हार्दिक पंड्या
|138
|125
|114
|4/16
|27.13
|8.34
|0
|4
|अक्षर पटेल
|104
|97
|105
|3/9
|22.46
|7.52
|0
|5
|युजवेंद्र चहल
|80
|79
|96
|6/25
|25.09
|8.19
|1
|6
|कुलदीप यादव
|54
|52
|95
|5/17
|13.74
|6.95
|2
|7
|भुवनेश्वर कुमार
|87
|86
|90
|5/4
|23.10
|6.96
|2
|8
|वरुण चक्रवर्ती
|49
|46
|75
|5/17
|17.34
|7.58
|2
|9
|रविचंद्रन अश्विन
|65
|65
|72
|4/8
|23.22
|6.90
|0
|10
|रवि बिश्नोई
|51
|50
|71
|4/13
|20.21
|7.48
|0
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