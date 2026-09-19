Asian Games 2026 के इन 5 टीम इवेंट में भारत को हराना आसान नहीं, गोल्ड पर टीम इंडिया की नजर

क्रिकेट में जहां हरमनप्रीत कौर और श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली क्रमश: वूमेंस और मेंस टीमें सिर्फ तीन-तीन मुकाबले जीतकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर सकती हैं, तो वहीं हॉकी में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम को कई मैच खेलने पड़ सकते हैं, लेकिन यहां भी टीम इंडिया को गोल्ड के लिए टक्कर देने वाली कोई टीम नजर नहीं आ रही, बशर्ते कोई उलटफेर न हो। इसके अलावा कबड्डी में भी सुनील कुमार की अगुवाई वाली मेंस टीम और पुष्पा राणा की अगुवाई वाली वूमेंस टीम भी चैंपियन बनने की सबसे प्रबल दावेदार हैं। कबड्डी में टीम इंडिया को हराना कभी भी, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। टीम इवेंट के अलावा इस बार भारत को शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग में भी कई गोल्ड मेडल मिल सकते हैं।