अफगानिस्तान टेस्ट के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, तस्कीन और हसन बाहर, देखें पूरी स्क्वॉड

बीसीबी के चीफ सिलेक्टर हबीबुल बशर ने स्‍क्‍वॉड की घोषणा के दौरान कहा कि हमने तस्कीन अहमद को इस टेस्ट मैच से आराम देने का फैसला किया है। क्योंकि हम टेस्ट चैंपियनशिप को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए हम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी पूरी सेवा लेने की उम्मीद कर रहे हैं। वह अपनी लय पाने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमित हसन की जगह जैकर अली को उनके फॉर्म को ध्यान में रखते हुए शामिल किया है।