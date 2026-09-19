Asian Games 2026: फिर बना वही संयोग, एशिया कप की तर्ज पर 10वें दिन चैंपियन बनने जा रही भारतीय महिला टीम

Asian Games 2026 Coincidence:एशियन गेम्‍स 2026 में महिला क्रिकेट इवेंट अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। जहां पहले सेमीफाइनल में पाकिस्‍तान और श्रीलंकाई महिला टीम आमने-सामने होंगे, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्‍लादेश की टीम से होगा। ये दोनों ही मैच रविवार 20 सितंबर को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे। इसके बाद ब्रॉन्‍ज मेडल और फाइनल मुकाबले मंगलवार 22 सितंबर को खेले जाने हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम को फेवरेट माना जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे संयोग भी बन रहे हैं, जो उसे एशिया कप के बाद 10वें दिन फिर से चैंपियन बना रहे हैं।