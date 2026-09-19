Ind vs Aus U19 2nd Youth ODI: इंडिया अंडर-19 टीम ने शुक्रवार को राजकोट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले यूथ वनडे में 7 रन से जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम की नजर दूसरे यूथ वनडे को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने पर होगी। वहीं, क्रिकेट फैंस की नजर भारतीय पूर्व स्‍टार ओपनर वीरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्‍वय द्रविड़ पर टिकी होंगी। जिन्‍होंने पिछले यानी अपने डेब्‍यू मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी।