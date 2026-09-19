19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

ENG vs SL 3rd T20: इंग्‍लैंड ने 58 गेंदों पर दर्ज की तूफानी जीत, सीरीज भी 3-0 से जीती, श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

ENG vs SL 3rd T20I: इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में श्रीलंका की टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए महज 124 के स्‍कोर पर ढेर हो गई। यह उसका पहले बल्‍लेबाजी करते हुए इंग्‍लैंड खिलाफ दूसरा सबसे कम टोटल है। इसके जवाब में इंग्‍लैंड ने 62 गेंद शेष रहते शानदार जीत दर्ज की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 19, 2026

ENG vs SL 3rd T20I

श्रीलंका का विकेट गिराने की खुशी मनाती इंग्‍लैंड की टीम। (फोटो सोर्स: cricinfo)

England vs Sri Lanka 3rd T20I Highlights: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक ने कंडीशंस को भांपते हुए श्रीलंका को पहले बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया और उसकी पूरी टीम को महज 124 रनों पर ढेर कर दिया। इसके साथ श्रीलंका के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। इंग्‍लैंड के खिलाफ 2021 के बाद यह पहले बल्‍लेबाजी करते हुए दूसरा सबसे कम टोटल है। जबकि दोनों पारियों के हिसाब से ये उसका पांचवां सबसे कम स्‍कोर है। इसके जवाब में इंग्‍लैंड ने जोस बटलर के 32 गेंदों पर नाबाद 62 रन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सिर्फ 9.4 ओवर में 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज भी 3-0 से अपने नाम की।

इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के सबसे कम T20I स्कोर

रैंकटीमस्कोरओवररन रेटपारीमैदाननतीजातारीख
1श्रीलंका9118.54.832साउथैम्पटनहार26 जून 2021
2श्रीलंका9516.45.702पल्लेकेलेहार22 फरवरी 2026
3श्रीलंका111/720.05.551कार्डिफहार24 जून 2021
4श्रीलंका11619.35.942पल्लेकेलेहार3 फरवरी 2026
5श्रीलंका12418.56.581मैनचेस्टरटाई19 सितंबर 2026
6श्रीलंका128/620.06.401ग्रोस आइलेटहार13 मई 2010
7इंग्लैंड128/920.06.401पल्लेकेलेजीत3 फरवरी 2026
8श्रीलंका129/720.06.451कार्डिफहार23 जून 2021
9श्रीलंका13316.28.141पल्लेकेलेहार30 जनवरी 2026
10श्रीलंका13519.07.102साउथैम्पटनहार15 सितंबर 2026

महज 124 के स्‍कोर पर सिमटी श्रीलंका

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम महज 124 के स्‍कोर पर सिमट गई। श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका ने 36 और कमिंडु मेंडिस ने 35 रन की पारी खेली। इनके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 20 के आंकड़े को नहीं छू सका। वहीं, इंग्‍लैंड की ओर से सोनी बेकर, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्‍स ने दो-दो विकेट लिए।

इंग्‍लैंड ने महज 9.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्‍य

सिर्फ 125 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी इंग्‍लैंड का पहला विकेट सिर्फ 22 के स्‍कोर पर गिर गया। इसके बाद जोस बटलर और कप्‍तान हैरी ब्रूक के बीच 85 रन की साझेदारी हुई। ब्रूक 33 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद जोस बटलर ने नाबाद 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेलते हुए मेजबान टीम को एकतरफा जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही इंग्‍लैंड ने सीरीज में भी 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप कर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

19 Sept 2026 09:49 pm

Published on:

19 Sept 2026 09:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs SL 3rd T20: इंग्‍लैंड ने 58 गेंदों पर दर्ज की तूफानी जीत, सीरीज भी 3-0 से जीती, श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ZIM W vs SA W: साउथ अफ्रीका ने घर में घुसकर जिम्‍बाब्‍वे का 5-0 से किया सूपड़ा साफ, आखिरी T20 में 13 रन से दी मात

ZIM W vs SA W 5th T20I
क्रिकेट

ENG vs SL 3rd T20: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्‍लेइंग 11

ENG vs SL 3rd T20
क्रिकेट

Ind vs Aus U19 2nd Youth ODI: आर्यवीर सहवाग और अन्‍वय द्रविड़ फिर गर्दा उड़ाने को तैयार, जानें कब-कहां खेला जाएगा मुकाबला

Ind vs Aus U19 2nd Youth ODI, Aaryavir Sehwag and Anvay Dravid,
क्रिकेट

अफगानिस्तान टेस्ट के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, तस्कीन और हसन बाहर, देखें पूरी स्क्वॉड

Bangladesh test squad announce
क्रिकेट

एशियन गेम्‍स में अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका, 6 विकेट लेते ही 4 दिग्‍गजों को पछाड़ दुनिया के टॉप-10 गेंदबाजों में होगी एंट्री

Arshdeep Singh T20I Record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.