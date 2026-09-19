England vs Sri Lanka 3rd T20I Highlights: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक ने कंडीशंस को भांपते हुए श्रीलंका को पहले बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया और उसकी पूरी टीम को महज 124 रनों पर ढेर कर दिया। इसके साथ श्रीलंका के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। इंग्‍लैंड के खिलाफ 2021 के बाद यह पहले बल्‍लेबाजी करते हुए दूसरा सबसे कम टोटल है। जबकि दोनों पारियों के हिसाब से ये उसका पांचवां सबसे कम स्‍कोर है। इसके जवाब में इंग्‍लैंड ने जोस बटलर के 32 गेंदों पर नाबाद 62 रन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सिर्फ 9.4 ओवर में 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज भी 3-0 से अपने नाम की।