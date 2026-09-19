England vs Sri Lanka 3rd T20I: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मेजबान इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मेजबान टीम ने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज पहले से ही 2-0 से अजेय बढ़त बना रखी है। आज उसकी नजर जीत के साथ सीरीज में 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी।