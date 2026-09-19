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ENG vs SL 3rd T20: इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्‍लेइंग 11

ENG vs SL 3rd T20I: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला मैनचेस्‍टर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मेजबान इंग्‍लैंड के कप्‍तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
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भारत

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lokesh verma

Sep 19, 2026

ENG vs SL 3rd T20

मैच से पहले टॉस के दौरान इंग्‍लैंड और श्रीलंका के कप्‍तान। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट )

England vs Sri Lanka 3rd T20I: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मेजबान इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मेजबान टीम ने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज पहले से ही 2-0 से अजेय बढ़त बना रखी है। आज उसकी नजर जीत के साथ सीरीज में 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी।

श्रीलंका की प्लेइंग XI

पथुम निसांका, लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा (विकेट कीपर), चरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, थारिंडू रत्नायके, ईशान मलिंगा, दिलशान मदुशंका, नुवान तुषारा।


इंग्लैंड की प्लेइंग XI

जोस बटलर (विकेट कीपर), एन्यूरिन डोनाल्ड, हैरी ब्रूक (कप्तान), जॉर्डन कॉक्स, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सोनी बेकर

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Updated on:

19 Sept 2026 06:44 pm

Published on:

19 Sept 2026 06:44 pm

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