Asian Games 2026: 20 सितंबर को मिल सकता है भारत को पहला मेडल, जानें रविवार को किन इवेंट्स में भारतीय एथलीट्स लेंगे हिस्सा

India Schedule on 20th September at Asian Games:एशियन गेम्स 2026 में देश को पहला मेडल रविवार को मिल सकता है, जब शूटिंग इवेंट्स में देश की बेटियां रेंज में उतरेंगी। इसके अलावा टेकबॉल में भी भारत पहला मेडल जीत सकता है। 20 सितंबर को कई इवेंट्स में भारतीय एथलीट हिस्सा लेंगे, जहां कुछ शुरुआती मुकाबले होंगे, तो कुछ क्वालीफिकेशन राउंड और ग्रुप स्टेज के इवेंट्स होंगे।