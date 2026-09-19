नितीश रेड्डी को लेकर टीम इंडिया का क्या है प्लान? मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बताया

Aakash Chopra on Nitish Kumar Reddy: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने नितीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स 2026 से दूर रखे जाने को लेकर टीम इंडिया की रणनीति का खुलासा किया है। उनका मानना है कि नितीश कुमार रेड्डी को आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि उन्हें एशियन गेम्स की टीम से हटाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।