Asian Games 2026: एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, किट और होटल को लेकर सामने आई परेशानी

भारतीय क्रिकेट टीम (File Photo- ANI)
Team India: एशियन गेम्स 2026 के लिए श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम रविवार तड़के जापान के आइची नागोया के लिए रवाना होगी। हालांकि इस रवानगी से पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, टीम के कुछ सदस्यों को अभी भी सही किट का इंतजार है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCC) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) से जुड़े किट सप्लायर जेएसडब्ल्यू इंस्पायर के बीच हुई बातचीत के बाद किट से जुड़ी अधिकतर समस्याओं को सुलझा लिया गया है। हालांकि टीम के कुछ खिलाड़ियों को सही साइज की किट मिलने का अभी भी इंतजार है।
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