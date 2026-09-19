ENG vs SL: 16 साल से श्रीलंका को इंग्लैंड के खिलाफ नहीं मिली जीत, क्या आज मैनचेस्टर में बदलेगी कहानी? जानें लाइव डिटेल्स

ENG vs SL T20 Head To Head Record: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। शुरुआती दोनों मुकाबलों में हारकर सीरीज गंवा चुकी श्रीलंका की टीम के पास आज साख बचाने का तो मौका होगा ही, साथ ही वह 12 साल की कहानी बदलना चाहेगी। श्रीलंका ने आखिरी बार इंग्लैंड को 2014 में हराया था। उसके बाद से टीम को एक भी जीत नहीं मिली। इंग्लैंड की टीम अब तक लगातार 13 मुकाबलों में श्रीलंका को हरा चुकी है। ऐसे में श्रीलंका मैनचेस्टर में इंग्लैंड को हराकर कहानी बदलना चाहेगी।