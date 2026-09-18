Zim vs Aus: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ODI में जिम्बाब्वे को 84 रन से रौंदा, सीरीज पर भी 2-0 से किया कब्जा

Zimbabwe vs Australia 2nd ODI Highlights: जिम्‍बाब्‍वे की मेजबानी में खेली जा रही तीन वनडे मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेहमान ऑस्‍ट्रेलिया ने 84 रन से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उसने सीरीज पर 2-0 से कब्‍जा कर लिया है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम ने छह विकेट के नुकसान पर 356 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में जिम्‍बाब्‍वे की टीम महज 272 रन पर ऑलआउट हो गई।