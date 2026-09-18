अजीत अगरकर ने चीफ सिलेक्टर के पद पर बने रहने से किया इनकार, BCCI को लिखा लेटर

दरअसल, अगरकर ने जुलाई 2023 में भारतीय पुरुष सीनियर चयन समिति के अध्‍यक्ष का पद संभाला था। उन्‍हें एक और साल का एक्सटेंशन पाने के हकदार भी माना जा रहा है। लेकिन, हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद शायद ऐसा नहीं होने वाला है। क्‍योंकि बोर्ड ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल भविष्य पर अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी की आपत्तियों पर असहमति जताई है और यही उनके जाने की वजह मानी जा रही है। अगरकर हाल ही में हुई बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। जबकि वह दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला देखने पहुंच गए थे।