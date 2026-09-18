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Ind U19 vs Aus U19: आर्यवीर सहवाग ने दी शानदार शुरुआत तो अन्वय द्रविड़ ने मचाया धमाल, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से रौंदा

Ind U19 vs Aus U19: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच खेले गए पहले अनऑफिशियल वनडे में मेजबान भारतीय टीम ने 7 रन से जीत दर्ज की है। इस मैच में आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ और यशबर्धन चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया है।
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भारत

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lokesh verma

Sep 18, 2026

Ind U19 vs Aus U19, Aaryavir Sehwag and Anvay Dravid,

अन्‍वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग। इनसेट में राहुल द्रविड़ और वीरेंदर सहवाग। (फाइल फोटो सोर्स: एक्‍स@/TheYorkerBall)

India U19 vs Australia U19 1st unofficial ODI: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच अनाधिकारिक वनडे सीरीज का आगाज हो गया है। पहला वनडे शुक्रवार को राजकोट के निरंजन शाह स्‍टेडियम में खेला गया। बारिश की वजह से इस मैच के ओवर में 30 ओवर की कटौती की गई। 20 ओवर के इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए छह विकेट के नुकसान पर 182 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम निर्धारित ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी और भारत ने 7 रन से शानदार जीत दर्ज की।

आर्यवीर सहवाग ने दी शानदार शुरुआत तो अन्वय द्रविड़ ने मचा दिया धमाल

इस मुकाबले में यशबर्धन चौहान ने जहां बल्‍ले से सबसे ज्‍यादा 34 गेंदों पर पर पांच चौके और दो छक्‍कों की मदद से 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवी सहवाग ने 26 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 28 रन और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्‍वय द्रविड़ ने महज 18 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 38 रन की तूफानी पारी खेली है।

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Updated on:

18 Sept 2026 06:01 pm

Published on:

18 Sept 2026 06:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind U19 vs Aus U19: आर्यवीर सहवाग ने दी शानदार शुरुआत तो अन्वय द्रविड़ ने मचाया धमाल, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से रौंदा

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