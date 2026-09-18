Ind U19 vs Aus U19: आर्यवीर सहवाग ने दी शानदार शुरुआत तो अन्वय द्रविड़ ने मचाया धमाल, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से रौंदा

India U19 vs Australia U19 1st unofficial ODI: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच अनाधिकारिक वनडे सीरीज का आगाज हो गया है। पहला वनडे शुक्रवार को राजकोट के निरंजन शाह स्‍टेडियम में खेला गया। बारिश की वजह से इस मैच के ओवर में 30 ओवर की कटौती की गई। 20 ओवर के इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए छह विकेट के नुकसान पर 182 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम निर्धारित ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी और भारत ने 7 रन से शानदार जीत दर्ज की।