Travis Head Century: जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, बने कई रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपनी पारी के दौरान मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और स्टेडियम के अंदर-बाहर मौजूद अपने तमाम प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी आकर्षक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 100 रन पूरे करने के लिए महज 75 गेंदों का सामना किया। इस तरह वह ऑस्ट्रेलिया के पहले क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाया। इस लिस्ट में मैट रेनशॉ दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 86 गेंदों में शतक लगाया था। वहीं, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2024 में 89 गेंदों में यह कारनामा किया था।