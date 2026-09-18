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Travis Head Century: जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, बने कई रिकॉर्ड

ZIM vs AUS 2nd ODI: ट्रेविस हेड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 112 रन की तूफानी पारी खेलकर कई रिकॉर्ड बनाए। जानें उनके शतक से जुड़े खास आंकड़े और उपलब्धियां।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 18, 2026

Travis Head latest

ऑस्ट्रेलियाई बल्‍लेबाज ट्रेविस हेड। (फोटो सोर्स: IANS)

Travis Head ODI Hundred in Zimbabwe: ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी की और शतक ठोका। इस शतक के लिए उन्होंने कम गेंदों का सामना किया। उन्होंने मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर कई कीर्तिमान अपने नाम किए। आइए इस पर डालते हैं नजर।

जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी ऑस्ट्रेलियाई का सबसे तेज शतक

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपनी पारी के दौरान मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और स्टेडियम के अंदर-बाहर मौजूद अपने तमाम प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी आकर्षक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 100 रन पूरे करने के लिए महज 75 गेंदों का सामना किया। इस तरह वह ऑस्ट्रेलिया के पहले क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाया। इस लिस्ट में मैट रेनशॉ दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 86 गेंदों में शतक लगाया था। वहीं, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2024 में 89 गेंदों में यह कारनामा किया था।

जिम्बाब्वे के खिलाफ करियर का लगाया पहला शतक

ट्रेविस हेड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे करियर का पहला, जबकि कुल 8वां शतक लगाया। उन्होंने जारी वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 84 गेंदों का सामना किया और 112 रन बनाकर आउट हुए। इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और 3 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 133.33 रहा।

जिम्बाब्वे में किसी ऑस्ट्रेलियाई का वनडे में सर्वोच्च स्कोर

ट्रेविस हेड ने 112 रन की पारी खेलकर अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कराया। दरअसल, वह इस प्रारूप में जिम्बाब्वे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड मैट रेनशॉ के नाम दर्ज था, जिसे उन्होंने जारी वनडे सीरीज के पहले मैच में बनाया था। इस मामले में मैट रेनशॉ ने मार्क वॉ को पीछे छोड़ा था, जिन्होंने 1999 में 106 रन की पारी खेली थी।

ट्रेविस हेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20वां शतक ठोका

ट्रेविस हेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और मुकाम हासिल किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में 112 रन की पारी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में खुद को स्थापित कर लिया है। ट्रेविस हेड ने 12 शतक टेस्ट और वनडे में 8 शतक लगाए हैं, जबकि टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक शतक नहीं लगा सके हैं।

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Updated on:

18 Sept 2026 04:14 pm

Published on:

18 Sept 2026 04:11 pm

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