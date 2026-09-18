18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

युवराज सिंह ने क्या दिया था गुरुमंत्र? 30 गेंदों में शतक जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा खुलासा

Abhishek Sharma Opens Up on Yuvraj Singh's Message: अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि मैच से पहले युवराज सिंह ने उन्हें खास गुरुमंत्र दिया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 18, 2026

Abhishek Sharma Reveals Yuvraj Singh's Batting Advice.

अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह । (Photo-IANS)

Abhishek Sharma Reveals Yuvraj Singh's Message: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 30 गेंदों में शतक जड़कर एक बार फिर अपने तमाम चाहने वालों का दिल जीत लिया। बाएं हाथ के भारतीय ओपनर का यह शतक किसी आईसीसी फुल मेंबर देश के खिलाड़ी का सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक है। उन्होंने भारत के लिए सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें मैच से पहले युवराज सिंह का मैसेज मिला था, जिसमें उन्हें बल्लेबाजी से जुड़े खास टिप्स दिए गए थे।

क्या था युवराज सिंह का मैसेज?

अभिषेक शर्मा ने बताया कि युवराज सिंह की ओर से भेजे गए मैसेज में उन्हें सलाह दी गई थी कि वह हर गेंद पर जबरदस्ती शॉट लगाने की कोशिश न करें। जब गेंद उनके हिटिंग जोन में न हो, तो स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन लें। उन्होंने यह भी कहा कि युवराज सिंह हमेशा चाहते हैं कि वह बड़ी पारी खेलें। अभिषेक ने कहा कि उनके दिमाग में हमेशा अच्छी शुरुआत करने की बात रहती है। अगर उनकी अच्छी शुरुआत से टीम जीत की स्थिति में पहुंचती है, तो यह उनके लिए बहुत मायने रखता है।

खास बात यह है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की यह सलाह ऐसे समय में आई, जब अभिषेक शर्मा दबाव में थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछली सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं रही थी। ऐसे में अभिषेक शर्मा के लिए रन बनाकर टीम में अपनी जगह मजबूत करना बेहद जरूरी था।

सीरीज में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने पहले टी-20 मैच में 82, दूसरे में 39 और तीसरे में 108 रन बनाए। उन्होंने तेज बल्लेबाजी करते हुए भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई।

इस शानदार प्रदर्शन के दम पर वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन मैचों में कुल 229 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 269.41 रहा। सीरीज में शतक लगाने वाले वह इकलौते बल्लेबाज रहे। इतना ही नहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह उनका तीसरा शतक भी है।

Sanju Samson milestone: अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, T20 क्रिकेट में पूरे किए 9000 रन

ये भी पढ़ें
Sanju Samson latest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

18 Sept 2026 02:40 pm

Published on:

18 Sept 2026 01:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / युवराज सिंह ने क्या दिया था गुरुमंत्र? 30 गेंदों में शतक जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशियन गेम्स में भारत ने महज 30 गेंदों में जीत दर्ज कर लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, T20I में भारतीय महिला टीम ने किया कमाल

IND W vs JPN W Asian Games 2026
क्रिकेट

INDW vs BANW: भारत-बांग्लादेश मुकाबले पर बारिश का साया, अगर रद्द हुआ सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल मैच का टिकट?

india women cricket team
क्रिकेट

Lungi Ngidi: दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका, लुंगी एनगिडी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

Lungi Ngidi latest update.
क्रिकेट

INDW vs JAPW: 30 गेंद खेलकर टीम इंडिया ने हासिल किया सेमीफाइनल का टिकट, गोल्ड मेडल मैच के लिए बांग्लादेश से टक्कर

india womens cricket team
क्रिकेट

2 World Cup जिताने वाले ऑलराउंडर से गौतम गंभीर का उठा भरोसा? टी20 टीम में वापसी की राह बनाई मुश्किल?

GAMBHIR
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.