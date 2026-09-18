युवराज सिंह ने क्या दिया था गुरुमंत्र? 30 गेंदों में शतक जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा खुलासा

Abhishek Sharma Reveals Yuvraj Singh's Message: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 30 गेंदों में शतक जड़कर एक बार फिर अपने तमाम चाहने वालों का दिल जीत लिया। बाएं हाथ के भारतीय ओपनर का यह शतक किसी आईसीसी फुल मेंबर देश के खिलाड़ी का सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक है। उन्होंने भारत के लिए सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें मैच से पहले युवराज सिंह का मैसेज मिला था, जिसमें उन्हें बल्लेबाजी से जुड़े खास टिप्स दिए गए थे।