Gautam Gambhir को हुआ अपनी गलती का एहसास! अफगानिस्तान सीरीज खत्म होते ही प्लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा बयान

India vs Afghanistan T20 Series: टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने खूब रन बनाए। अभिषेक ने जहां एक शतक और एक अर्धशतकीय पारी खेली, तो संजू सैमसन ने आखिरी दोनों मुकाबलों में अर्धशतक जड़ा। टी20 वर्ल्डकप 2026 के बाद सैमसन के बल्ले से इस सीरीज में कोई अर्धशतकीय पारी निकली, जिसने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। टी20 वर्ल्डकप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी को इंग्लैंड दौरे पर 2 मैच के बाद ही प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। उसस मामले पर अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने चुप्पी तोड़ी है और अपने करियर का सबसे मुश्किल फैसला बताया है।